Investidores cansados de tanto impasse no acordo comercial castigam Wall Street

O Dow Jones fechou a ceder 0,79% para 25.819,85 pontos e o Standard & Poor’s 500 perdeu 0,39% para 2.792,81 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,23%, para 7.577,57 pontos.

As praças do outro lado do Atlântico abriram em alta, sustentadas novamente pelas perspetivas de um acordo comercial entre Washington e Pequim que ponha fim à guerra das tarifas aduaneiras.

No entanto, a tendência inverteu-se a meio da tarde, com os investidores a refletirem alguma cautela devido ao facto de ainda não haver informações concretas sobre o potencial acordo.

No domingo, a imprensa internacional revelou que as negociações comerciais entre os dois países estavam perto de um entendimento, com a China a fazer concessões que pareciam ir ao encontro das exigências dos EUA.

Hoje, também Kevin Hasset, conselheiro económico da Casa Branca, declarou que o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, realizou progressos nas conversações com a China, tudo apontando para um acordo que acabe com a disputa que levou a que Washington e Pequim impusessem tarifas aduaneiras adicionais às importações de parte a parte – num clima de tensões que se prolonga há quase um ano.

Os investidores aplaudiram estas declarações, mas a ausência de informações mais pormenorizadas acabou por ditar uma maior prudência, levando assim as bolsas para o vermelho.

Com efeito, nada aconteceu esta segunda-feira que justifique tal mudança de humor, a não ser… cansaço.

Paul Nolte, gestor de carteiras na Kingsview Asset Management disse à Business que acha que os investidores estão a ficar cada vez mais fartos de tantas declarações sobre um acordo iminente na frente comercial, esperando agora que as cláusulas desse entendimento comecem a ser tornadas públicas.

A Boeing, que é a maior componente do Dow e que apresenta até agora o melhor desempenho no acumulado deste ano, foi um dos títulos com pior performance na sessão de hoje, a cair 3%.

Também a UnitedHealth, McDonald’s, Walgreens, Verizon e Nike estiveram entre as cotadas que mais contribuíram para pressionar o Dow Jones.