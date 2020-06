Investidores cautelosos à espera do BCE: ações recuam de máximos de 3 meses. Brent volta a baixar os 40 dólares

07:51

Futuros cedem na Europa e EUA. Ásia negociou mista

Os futuros do europeu Stoxx50 (índice que agrega as 50 maiores cotadas do velho continente) recuam 0,3% e os do norte-americano S&P 500 cedem 0,2% na pré-abertura das respetivas sessões bolsistas desta quinta-feira, 4 de junho.





A tendência de subidas relacionada com o otimismo decorrente das medidas de reabertura da economia e dos estímulos económicos que vêm sendo conhecidos está assim interrompida, pelo menos na antecâmara da sessão de hoje.





Na Ásia o sentimento repartiu-se entre ganhos e quedas ligeiras, com a praça de Shanghai (-0,2%) no vermelho e as praças da Coreia do Sul (+0,1%), Japão (Topix, que ganhou 0,3%) e Austrália (+0,7%) no verde.





Não está assim muito definido qual o registo da negociação desta quinta-feira, dia em que se espera que o Banco Central Europeu anuncie um reforço do programa de compra de ativos contra a pandemia num valor de 500 mil milhões de euros.





Aguarda-se também a confirmação de indicadores negativos relativamente ao mercado laboral norte-americano. Na sexta-feira, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga um relatório que deverá confirmar uma subida de 19,5% da taxa de desemprego durante o mês de maio, o maior aumento desde 1930.