Investidores fogem das tecnológicas e Nasdaq volta a cair

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,15% para 26.486,78 pontos e o Standard & Poor’s 500 fechou praticamente inalterado face a sexta-feira, ao deslizar 0,04% para 2.884,43 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,67% para 7.735,95 pontos, naquela que foi a terceira sessão consecutiva em queda.

O Dow Jones e o S&P 500, que na abertura estiveram a ser pressionados pela especulação em torno de mais aumentos do preço do dinheiro do outro lado do Atlântico – levando a que os investidores prefiram apostar em activos que beneficiam mais deste contexto, penalizando assim o mercado accionista e obrigacionista – e também pelas tensões comerciais entre Washington e Pequim (que deixam recear pelo crescimento económico da China), acabaram por conseguir recuperar e fechar praticamente à tona (a descida do S&P 500 foi muito marginal).

O mesmo não aconteceu com o Nasdaq, numa altura em que a performance das tecnológicas tem perdido gás com o menor interesse dos intervenientes de mercado.

As FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google [detida pela Alphabet] – perderam todas terreno esta segunda-feira. A Google teve a pressão extra de anunciar o encerramento da rede social Google+ devido a um "bug" que pode ter colocado em causa até meio milhão de contas dos seus utilizadores.

A subida dos juros da dívida soberana nos EUA e o aumento dos juros directores pelo banco central têm estado a fazer com que os investidores fujam das cotadas do sector tecnológico, explicou à CNN Money o CEO da Independent Advisor Alliance, Chris Zaccarelli.

"Sempre que vemos as taxas subirem de forma rápida, é habitual vermos as tecnológicas sofrerem com isso", explicou o estratega. "À medida que as pessoas começam a ficar mais preocupadas com o mercado accionista em geral, começam a sair das áreas de mercado com maior risco", justificou.

Zaccarelli explicou que os investidores vêem as tecnológicas como activos de longo prazo. Quando os custos de financiamento sobem, os investidores vêem o seu retorno mais distante, pelo que se viram para sectores mais seguros, como as ‘utilities’ (água, luz, gás) e bens de primeira necessidade.

Os juros da dívida soberana dos EUA a 10 anos têm vindo a subir nos últimos dias e na passada sexta-feira atingiram o mais alto nível em sete anos e meio, nos 3,24%.

As "yields" das obrigações a 10 anos influenciam os custos de financiamento, incluindo o crédito à habitação, empréstimos para o carro e taxas dos cartões de crédito.

E os juros estão a subir devido aos bons dados económicos dos EUA que têm vindo a ser divulgados. Com efeito, os mais recentes indicadores continuam a evidenciar uma robustez da economia norte-americana, o que reforça a perspectiva de novos aumentos dos juros por parte da Reserva Federal – contribuindo este cenário para a subida das taxas de juro associadas aos títulos soberanos da maior economia mundial.

Esta subida dos juros acaba por ter repercussão no custo de financiamento das empresas – que, ao aumentar, tende a ter impacto negativo nos lucros das mesmas, o que também leva os investidores a terem menos apetite pelo mercado accionista em geral.

A valorização das "yields" da dívida norte-americana ocorre por via do menor investimento em obrigações, já que os investidores não sentem tanta necessidade de procurar este activo-refúgio pelo facto de não verem tantos riscos para a economia.