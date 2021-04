Investidores querem sustentabilidade, mas só se não penalizar os retornos

Para Alexis Deladerriere é evidente que nos últimos anos se registou um forte crescimento da procura por produtos que seguem critérios ambientais, sociais e de governo societário (ESG, na sigla inglesa). No entanto, o head of International Developed Markets Equity do Goldman Sachs afasta a teoria que os investidores prefiram estes produtos se eles não gerarem retornos.

