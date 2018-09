Investigação da Tesla por mensagem de Musk abrirá uma caixa de Pandora

A investigação das autoridades americanas a Elon Musk poderão ir mais longe do que apenas às intenções do CEO da Tesla com o tweet que publicou sobre a saída de bolsa da empresa.

Bastou um único tweet de Elon Musk, presidente do conselho da Tesla, para levar o Departamento de Justiça dos EUA a investigar a companhia. Mas, agora que as autoridades começaram, podem procurar outros indícios de conduta inapropriada da fabricante de carros eléctricos.

A investigação está numa etapa inicial e ainda é cedo demais para saber o rumo que pode tomar. Os órgãos de regulação, no entanto, já estavam a examinar as projecções de produção de carros da empresa antes de Musk publicar uma mensagem no Twitter sobre a possível entrada em bolsa da companhia.

Muitas investigações sobre fraude de títulos ao longo dos anos começaram com um estrondo como o que derrubou as acções da Tesla quando a Bloomberg publicou uma reportagem sobre a investigação.

Em alguns casos, as notícias acabam por desaparecer sem que sejam feitas acusações. No outro extremo estão os casos de empresas como a Theranos, que aumentou a sua avaliação com falsas promessas, segundo o governo dos EUA, o que levou a acusações contra a fundadora Elizabeth Holmes e outro executivo sénior.

"As investigações criminais nunca são boas para as empresas de capital aberto, porque abrem uma caixa de Pandora e os promotores seguirão as pistas até onde elas os levarem", disse Paul Pelletier, ex-promotor do Departamento de Justiça dos EUA.

O New York Times revelou que o Goldman Sachs Group e a empresa de private equity Silver Lake receberam intimações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) sobre as suas interacções com a Tesla, citando pessoas informadas sobre as intimações. O Goldman Sachs e a Silver Lake preferiram não comentar.

Cooperação

A Tesla afirmou que está a cooperar com o Departamento de Justiça dos EUA e disse ter recebido consultas, mas nenhuma intimação.

A investigação inicial envolve uma mensagem de Musk, no Twitter, de 7 de Agosto, onde afirmou que tinha dinheiro para retirar a empresa de bolsa. As acções dispararam. Mais tarde, ele e o conselho de administração disseram que não havia nenhuma proposta formal para o financiamento e abandonaram o plano.

A Comissão de Valores Mobiliários rapidamente abriu uma investigação civil sobre o tweet e emitiu uma intimação para obter informações, revelaram pessoas relacionadas com o assunto à Bloomberg. Depois, surgiu a investigação do Departamento de Justiça. Nem a SEC nem os promotores federais acusaram Musk de nenhuma irregularidade.

Para provar a fraude criminal com acções, os promotores terão de provar que as declarações de Musk eram falsas e também que foram feitas intencionalmente. Isto exigiria estabelecer que Musk planeava propositadamente elevar as acções de forma inadequada ou evitar que elas caíssem.

Uma área em que os investigadores vão procurar tais provas é em e-mails ou outros documentos internos, de acordo com ex-promotores federais.

Musk muitas vezes desabafou nas redes sociais as suas frustrações com os vendedores a descoberto. Em Maio, Musk tweetou que estava à espera da "venda a descoberto do século" e sugeriu que os investidores que estivessem a apostar contra a empresa começassem a "ir de fininho para a porta de saída".

O tweet sobre o "financiamento garantido", na verdade, atrapalhou os vendedores pessimistas, porque as acções da empresa subiram mais de 10%. Os investigadores do governo tentarão determinar se houve alguma relação entre essa afirmação e o desejo de Musk de prejudicar os vendedores a descoberto.



