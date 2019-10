Investimento nos certificados trava a fundo em setembro

O volume de entradas nos certificados de poupança do Estado recuou para o nível mais baixo desde novembro do ano passado, em setembro. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, os portugueses aplicaram apenas 16 milhões de euros nestes produtos.



O saldo vivo dos Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC) atingiu, em setembro, os 16.959 milhões de euros, um valor que fica 11 milhões de euros acima do valor investido nestes produtos no final de agosto. É preciso recuar a novembro do ano passado, o único mês em que estes produtos registaram saídas, para verificar um mês com um volume de entradas tão baixo nos certificados do tesouro. No acumulado dos primeiros nove meses do ano, estes produtos de poupança atraíram 541 milhões de euros.