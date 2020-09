Investimentos: Quais são as recomendações e medidas adotadas pela CMVM nesta altura?

Desde que a pandemia se começou a fazer sentir nos mercados financeiros, no início de março, os reguladores em toda a Europa tomaram medidas para conter as quedas e esfriar o entusiasmo posterior dos investidores. A CMVM atuou em linha com este cenário.

Investimentos: Quais são as recomendações e medidas adotadas pela CMVM nesta altura?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.