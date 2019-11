IPO da Saudi Aramco arranca a 17 de novembro

A oferta pública inicial da petrolífera Saudi Aramco arranca a 17 de novembro, com o preço final da oferta a ser fixado a 5 de dezembro, diz o prospeto da estatal saudita publicado este sábado.

A oferta pública inicial (IPO) da petrolífera Saudi Aramco arranca a 17 de novembro e termina a 4 de dezembro. No dia seguinte é fixado o preço final da oferta, bem como o número e percentagem de ações a serem vendidas, de acordo com o prospeto da estatal saudita publicado este sábado.





A Saudi Aramco pretende alocar até 0,5% das ações a investidores particulares no seu IPO, afirmaram à Reuters três fontes conhecedoras do processo. Segundo o que tem sido avançado, a empresa poderá colocar, nesta fase, 1% a 2% das suas ações em bolsa.



Os analistas, recorda a CNBC, avaliaram a maior petrolífera do mundo entre 1,2 e 2,3 biliões de dólares.

No passado domingo, 3 de novembro, foi feito o anúncio de que a empresa pretende negociar na Bolsa da Arábia Saudita – conhecida como Tadawul -, a partir de dezembro. A manterem-se as datas já conhecidas, o primeiro dia de transação poderá ser a 11 de dezembro.