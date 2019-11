Israel faz pressão para integrar índices europeus

Israel situa-se entre África e Ásia mas, no que toca aos mercados bolsistas, quer deixar a geografia de parte e virar-se para a Europa. Tel Aviv volta a tentar integrar índices europeus, afirmando que é o posicionamento que faz mais sentido tendo em conta o perfil económico do país.





Os reguladores do mercado em Israel estão a levantar a hipótese de este país se tornar um dos membros dos índices MSCI Europe Index e o FTSE Euro Corporate Bond Index. Neste momento, o supervisor dos mercados israelita está a reunir informação sobre eventuais obstáculos à integração, com o objetivo de os solucionar.





Um dos argumentos apresentados é o de que as métricas económicas em Israel estão mais alinhadas com as europeias do que com as das restantes nações do Médio Oriente. A título de exemplo, o PIB israelita está num nível semelhante ao de França, de acordo com os dados do Banco Económico Mundial.





"Planeamos iniciar conversações com gestores de índices relevantes em breve", anunciou Anat Guetta, presidente no regulador, numa entrevista em Tel Aviv citada pela Bloomberg. De acordo com a mesma responsável, basta acertar no primeiro passo para a marcha ganhar ritmo: assim que este país do Médio Oriente for aceite num índice europeu "os resultados vão fazer com que outros índices considerem fazer o mesmo".





Há seis anos, Tel Aviv fez uma tentativa semelhante, que na altura foi recusada. Por detrás deste desejo está o declínio que se tem vindo a verificar nos volumes de negociação da bolsa israelita, ao longo da última década. O mercado bolsista em Israel, que vale cerca de 190 mil milhões de dólares , podia ganhar um fluxo de 2 mil milhões de dólares, defendem os reguladores desta nação do Médio Oriente.