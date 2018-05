Itália: Juros da dívida disparam e bolsa no vermelho com adensar da crise política

Os juros da dívida pública italiana seguem em forte alta no mercado secundário, com a taxa de juro associada às obrigações transalpinas no prazo de referência a 10 anos a disparar 9,6 pontos base para 1,855%. Trata-se da maior subida desde Dezembro de 2017 e da maior taxa de juro desde 28 de Março.





Em Milão, o índice bolsista FTSE MIB recua 2,39% para 21.912,14 pontos (mínimo de 30 de Abril), na maior queda desde 2 de Março. Os juros da dívida e a bolsa de Milão estão a reagir negativamente ao agravar da incerteza política em Itália, numa altura que ganha força a possibilidade de haver novas eleições.