Já pode ser tarde para entrar na recuperação das ações europeias

Os especialistas esperam que o índice Stoxx50 suba apenas mais 3,8% face ao fecho de segunda-feira para 3.023 pontos até ao final do ano, de acordo com a média das respostas a uma sondagem da Bloomberg. Essa evolução ainda deixará o índice com uma queda de 19% em 2020. Quanto ao índice Stoxx600, antecipavam que encerrará o ano nos 361 pontos, o que traduz uma subida de apenas 5,6% até ao final de 2020.





Ainda que as ações europeias tenham recuperado fortemente, em abril, do colapso provocado pelo confinamento generalizado devido àpandemia, os ganhos perderam força em maio.