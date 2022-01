Jari Stehn: "Os 'spreads' do Sul da Europa vão alargar, mas de forma ordeira"

O Goldman Sachs está otimista quanto à retoma da economia portuguesa, com o principal risco a fixar-se na execução dos fundos comunitários. As “yields” e os “spreads” deverão subir, mas não para níveis como antes da crise do euro.

Jari Stehn: "Os 'spreads' do Sul da Europa vão alargar, mas de forma ordeira"









