JB Capital Markets baixa recomendação e preço-alvo do BCP

A JB Capital Markets reviu em baixa a recomendação do Banco Comercial Português, de "comprar" para "neutral".

De acordo com a Bloomberg, a casa de investimento espanhola baixou em 14% a avaliação das ações do banco liderado por Miguel Maya. O preço-alvo passou de 35 cêntimos para 30 cêntimos, o que implica um potencial de valorização de 10,3% tendo em conta a cotação de fecho de terça-feira (27,2 cêntimos).

Entre os 11 analistas que acompanham o BCP, seis têm uma recomendação de compra para as ações do banco, enquanto cinco recomendam manter. Nenhuma casa de investimento recomenda vender os títulos.

O preço-alvo médio destes 11 bancos de investimento é de 32 cêntimos.

O Negócios não teve acesso a esta nota de research, pelo que não é possível explicar o que esteve na origem da descida da recomendação e do preço-alvo.

O BCP vai apresentar os resultados do primeiro semestre na próxima segunda-feira, 29 de julho. O CaixaBank BPI estima que o BCP terá fechado o primeiro semestre com um lucro 12% superior ao registado no ano passado. Contudo, isolando o segundo trimestre, os resultados terão diminuído 90% devido a uma série de eventos não recorrentes.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.