Os contactos com vários bancos foram já estabelecidos, adianta a Reuters, e agora a unidade de logística da JD.com irá selecionar as melhores opções para uma oferta pública inicial que se prevê que aconteça no segundo trimestre do próximo ano. O financiamento obtido poderá ser usado para expansão dos armazéns e possíveis novas aquisições.



A segunda maior empresa de comércio online na China, apenas superada pela gigante Alibaba, poderá entrar na bolsa de Hong Kong ou em Nova Iorque.



A JD.com transformou a sua unidade de logística, numa entidade autónoma em 2017 e, de seguida, abriu os serviços de entrega e armazenamento.



Em 2018, este segmento obteve um financiamento de 2,5 mil milhões de dólares de investidores chineses.

