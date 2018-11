A bolsa nacional iniciou a última sessão da semana com ganhos ligeiros, a acompanhar a tendência das congéneres europeias, num dia em que os investidores estão a aguardar por desenvolvimentos em torno do G20, mais especificamente em torno das negociações entre China e EUA.

Entre as cotadas do papel, a tendência é igualmente de ganhos, com a Navigator a subir 0,63% para 3,804 euros e a Semapa a apreciar 0,71% para 14,22 euros. Já a Altri segue estável nos 6,48 euros.



Do lado das quedas, destaque para a EDP Renováveis, que recua 1,11% para 7,57 euros, e para a Galp Energia, que cede 0,17% para 14,415 euros.

O PSI-20 sobe 0,01% para 4.905,89 pontos, acumulando a segunda semana consecutiva de ganhos, ainda assim, no acumulado do mês, o principal índice bolsista nacional acumula perdas, completando o quarto mês consecutivo de quedas, algo que já não acontecia desde 2016. A contribuir para a subida da praça lisboeta nesta última sessão estão 10 cotadas, enquanto cinco seguem em queda e três inalteradas.Entre os congéneres europeus a tendência é de ganhos igualmente ligeiros, com os investidores expectantes em relação à reunião do G20 (grupo das 20 economias mais desenvolvidas do mundo), que arranca esta sexta-feira, 30 de Novembro. A atenção dos investidores estará focada nos encontros entre os líderes dos EUA e da China, para perceberem se as duas potências vão chegar a um acordo que ponha fim à guerra comercial.Na bolsa nacional, as variações também são ligeiras. O BCP sobe 0,2% para 0,248 euros, a EDP cresce 0,1% para 3,073 euros e a Jerónimo Martins aprecia 0,28% para 10,62 euros.