Jerónimo Martins já afunda quase 10%, a maior queda desde o Brexit

Após o fecho da sessão de ontem, a retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos revelou que os seus lucros cresceram 3,9% no primeiro semestre para 180 milhões de euros, um valor ligeiramente abaixo do esperado pelos analistas do BPI, que antecipavam um crescimento de 5% para 182 milhões de euros.





Numa nota de análise, divulgada esta manhã, o BPI refere que as vendas "ficaram em linha com as nossas expectativas", com as insígnias portuguesas a compensarem o LfL abaixo do esperado na Polónia no segundo trimestre. "Este foi um trimestre difícil na Polónia, e a performance da companhia ficou abaixo das estimativas", sublinham os analistas na nota a que o Negócios teve acesso.





Na quarta-feira, antes da apresentação dos resultados, os analistas do BPI cortaram o preço-alvo para as acções da Jerónimo Martins em 2,3%, de 17,70 para 17,30 euros, para reflectir o cenário mais negativo para o euro/zloty e a desaceleração do crescimento das vendas comparáveis na Polónia, que o banco já antecipava.





A queda das acções eleva para 25,16% a desvalorização acumulada pela Jerónimo Martins desde o início do ano.



(Notícia actualizada às 11:52)



