Pedro Catarino/CM

A Europa está em queda, reflectindo as perdas acentuadas registadas durante a sessão norte-americana. Lisboa não escapa a esta tendência, com a bolsa nacional a cair pelo quarto dia consecutivo.O índice de referência nacional, o PSI-20, está a recuar 0,44% para 4.882,23 pontos. Entre as 18 cotadas que compõem o índice, 12 estão a cair, enquanto cinco sobem e uma segue inalterada. No Velho Continente, o dia também deve ser de perdas, contagiado pelo mau desempenho das praças norte-americanas , na segunda-feira.Wall Street registou perdas acentuadas, pressionada pelo sector tecnológico. Isto depoisPor cá, é a Jerónimo Martins que está a penalizar a praça portuguesa. A retalhista cai 1,97% para 10,425 euros. Já o BCP perde 0,60% para 24,65 cêntimos, ao passo que a Mota-Engil cede 2,88% para 1,55 euros.A Galp Energia também está a cair 0,48% para 14,485 euros, acompanhando a tendência dos preços do petróleo nos mercados internacionais. O Brent, que serve de referência para a Europa, está a recuar 0,63% para 66,37 dólares por barril.Destaque ainda para o sector papeleiro. Enquanto a Navigator recua 1,02% para 3,878 euros, a Semapa perde 0,95% para 14,62 euros e a Altri cai 1% para 6,92 euros.(Notícia actualizada às 08:21 com mais informação)