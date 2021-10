Jerónimo Martins atinge máximo de sempre em dia verde para o PSI-20

A Jerónimo Martins nunca valeu tanto em bolsa. A retalhista abriu a sessão desta quinta-feira a tocar máximos de sempre, nos 18,85 euros por ação, graças a uma subida de 1%. Em termos de capitalização de mercado, a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos já vale 11,83 mil milhões de euros e, desde o início do ano, que a valorização é de 36%.A dona da cadeia de supermercados Pingo Doce é um dos principais ganhos num PSI-20 que abriu pintado a verde. O índice sobe 0,6% para 5.626,57 pontos, com apenas uma das 19 cotadas no vermelho.O maior ganho é da Galp Energia, que sobe 1,35% para 9,94 euros por ação, a acompanhar a tendência altista do petróleo. O brent, negociado em Londres que serve de referência às importações europeias, avança 0,91% para 83,94 dólares por barril, enquanto o crude WTI avança 0,86% para 81,13 dólares.O BCP valoriza 0,96% para 0,1579 euros por ação, voltando assim a negociar no verde após o percalço das últimas sessões.Também CTT, Navigator, Greenvolt ou EDP Renováveis estão entre as maiores subidas. Em sentido contrário, a REN desce 0,19% para 2,64 euros por ação.Lisboa acompanha a Europa no verde, com o Stoxx 600 a avançar 0,61%, depois de o japonês Nikkei ter avançado também 1,46%. Os investidores estão a digerir as atas da reunião da da Reserva Federal dos Estados Unidos, divulgadas já após o fecho dos mercados europeus.Com a inflação como tópico "quente" na análise, os membros do comité de política monetária consideraram a inflação, que tem estado a subir a um ritmo acelerado, como "transitória". A escalada dos preços da energia e os constrangimentos nas linhas de distribuição globais estão, ainda assim, no radar dos investidores.(Notícia atualizada às 08h35)