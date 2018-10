Jerónimo Martins cai mais de 6% após apresentar resultados

A Jerónimo Martins está sob pressão. A retalhista já caiu mais de 6% depois de ter revelado, na terça-feira, os resultados referentes aos primeiros nove meses do ano.

A empresa liderada por Pedro Soares dos Santos está a cair 6,30% para 10,79 euros. Mas já chegou a cair 6,86% para 10,725 euros, naquele que é o valor mais baixo desde 20 de Janeiro de 2016.

"As estimativas da Jerónimo Martins para as vendas ficarma 1% abaixo da nossa previsão", referem os analistas do BPI, realçando que este resultado reflecte o "desempenho mais fraco do que o esperado da Biedronka e da Ara", o que "mais do que ofuscou o bom desempenho do Pingo Doce".

Foi na terça-feira, a Jerónimo Martins revelou uma subida dos lucros de 2,4% para 292 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.

A Biedronka, rede de supermercados do grupo na Polónia, registou um incremento de 6,5% nas vendas, para um valor de 8.632 milhões de euros, o que representa 67% das vendas totais da Jerónimo Martins. Já na Colômbia, onde a Jerónimo Martins detém a cadeia de supermercados Ara, as vendas aumentaram 52,2%, atingindo os 439 milhões de euros.



Em Portugal, o Pingo Doce aumentou as suas vendas em 5,1%, para 2.839 milhões de euros. Já o segmento de cash & carry, que opera sob a insígnia Recheio, viu a facturação crescer 3,5%, para 739 milhões.



Em comunicado, o presidente e CEO da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, destacou "o muito bom desempenho apresentado nos nove meses". O líder do grupo assinalou que, na Polónia, "num contexto, ainda não estabilizado, de adaptação à proibição de abrir lojas em alguns domingos, a Biedronka continuou a ganhar quota de mercado (+1,7pontos percentuais acumulado a Agosto) e a garantir a sua rentabilidade operacional. Este desempenho foi conseguido com menos 16 dias de vendas".

Sobre as operações em Portugal, o CEO classificou o desempenho do Pingo Doce e Recheio de "notável". Quanto à Colômbia, Pedro Soares dos Santos sublinhou ainda que a Ara "conseguiu estabilizar o valor das perdas ao nível do EBITDA e está a registar progressos em variáveis-chave de rentabilidade com relevância fundamental para o futuro".



(Notícia em actualização)