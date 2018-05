Jerónimo Martins cai quase 2% e penaliza PSI-20

A bolsa nacional encerrou em queda esta quarta-feira, 2 de Maio, pela segunda sessão consecutiva, depois de ter estado encerrada ontem devido ao feriado do Dia do Trabalhador. No regresso à negociação, o PSI-20 deslizou 0,26% para 5.498,05 pontos, com dez cotadas em queda e oito em alta

Na Europa, os principais índices seguem maioritariamente em alta, animados sobretudo pelas valorizações nos sectores da mineração, automóvel e tecnológico, que estão a compensar as descidas no sector alimentar e do imobiliário.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,61% para 387,38 pontos, o valor mais alto desde o início de Fevereiro.

Em Lisboa, as perdas foram determinadas por alguns dos pesos pesados do PSI-20, com destaque para a Jerónimo Martins, que recuou 1,89% para 14,265 euros, enquanto a sua congénere do sector, a Sonae, deslizou 0,89% para 1,118 euros.

A penalizar estiveram ainda a EDP e a Galp Energia. A eléctrica liderada por António Mexia caiu 0,49% para 3,061 euros e a Galp recuou 0,79% para 15,79 euros.

Ainda no sector da energia, a EDP Renováveis somou 0,57% para 8,005 euros e a REN desceu 0,69% para 2,594 euros.

Pelo contrário, a evitar uma maior queda do PSI-20 estiveram o BCP, a Altri, a Navigator e a Pharol. O banco liderado por Nuno Amado ganhou 0,61% para 27,98 cêntimos, a Altri somou 1,84% para 6,10 euros e a Navigator valorizou 0,91% para 4,884 euros.

A Pharol, por seu lado, ganhou 1,47% para 27,65 cêntimos, numa sessão em que chegou a disparar um máximo de 6,79% para 29,1 cêntimos. Isto no dia em que o CEO avança a possibilidade um aumento de capital na Oi, caso as condições sejam atractivas, enquanto se afirma confiante na actuação da Justiça brasileira quanto à Governação da participada.

Os CTT, que apresentam os seus resultados após o fecho do mercado, somaram 0,20% para 3,052 euros.