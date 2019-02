Tiago Sousa Dias

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a deslizar 0,58% para os 5.131,97 pontos. São onze as cotadas a cair, três a subir e quatro as inalteradas.Na Europa o sentimento é igualmente negativo numa altura em que as conversações entre Trump e Kim, os líderes norte-americano e norte-coreano respetivamente, terminaram sem acordo quanto ao programa nuclear. Ainda a alimentar os receios estão dados desanimadores em relação à economia chinesa, com o índice PMI, que mede a atividade industrial, a ficar abaixo da fasquia dos 50 - nos 49,2 - pelo terceiro mês consecutivo, um "nível que separa uma fase de expansão de uma de contração", notam os analistas do BPI no Diário de Bolsa desta quinta-feira.Por cá, a Jerónimo Martins lidera as quebras, cedendo 1,36% para os 13,02 euros. A retalhista está a reagir esta aos resultados de 2018, apresentados esta quarta-feira depois do fecho da bolsa nacional. A dona do Pingo Doce registou no ano passado lucros de 401 milhões de euros , uma subida de 4,1% face ao ano anterior. As vendas aumentaram 6,5%, ascendendo a 17.337 milhões de euros. a cotada anunciou ainda que vai propor a distribuição de um dividendo bruto de 0,325 euros por ação, num total de 204,2 milhões de euros, o que representa metade dos lucros. E divulgou ainda que prevê investir entre 700 e 750 milhões de euros este ano e estima terminar 2019 com mais de três mil lojas da Biedronka, a sua insígnia de retalho na Polónia.A Jerónimo Martins é contudo seguida de perto pela Galp, que cai 1,27% para os 14,40 euros, num dia em que o petróleo quebra 0,59% em Londres, onde é negociado o barril de Brent, a referência para a Europa.A penalizar está ainda o peso pesado BCP, que cede 0,77% para os 23,24 cêntimos.(Notícia atualizada às 08:23 com mais informação)