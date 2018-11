Num dia positivo entre as principais praças europeias, a bolsa nacional não é excepção. O PSI-20 abre no verde, com a Jerónimo Martins à frente entre as cotadas com mais peso no índice.

, a partir de Janeiro. O aumento será entre 4% e 6% e surge depois de "um aumento contínuo dos custos de produção chave", revelou a empresa. A empresa justificou esta decisão com "a baixa rentablidade". A Altri não foge à tendência e sobe 0,45% para os 6,74 euros.

A bolsa nacional abriu no verde, com uma subida de 0,16% para os 4.868,51 pontos no principal índice nacional. É a segunda sessão consecutiva de ganhos, que marca a recuperação das perdas da semana anterior. A contribuir estão 12 cotadas a valorizar, duas em queda e quatro inalteradas.Na Europa, o sentimento é igualmente positivo. Lá fora, as novidades que se aguardavam de Itália estão agora suspensas: os líderes transalpinos, que se reuniram na noite de segunda-feira para discutir a possibilidade de alterar as metas do défice previstas no Orçamento, concordaram em pedir um estudo mais aprofundado dos custos que tais objectivos terão na economia do país para depois poder avançar com um revisão.A preocupar os investidores poderão estar também as declarações de Trump ao The Wall Street Journal, dado que o presidente norte-americano se mostrou firme em relação à intenção já conhecida de aumentar as taxas sobre 200 mil milhões de importações chinesas no próximo mês de Janeiro e reiterou a possibilidade de alargar as penalizações à totalidade das importações chinesas.Por cá, a Jerónimo Martins é o "peso pesado" que segue na frente, ao subir 0,57% para os 10,66 euros. A EDP Renováveis segue de perto, com uma valorização de 0,46% para os 7,66 euros e o BCP e EDP também alinham na mesma tendência, com subidas de 0,26% para os 3,09 euros e 0,37% para os 24 cêntimos, respectivamente.Em destaque no verde estão ainda as papeleiras. A Semapa lidera os ganhos, ao somar 2,25% para os 14,54 euros. A Navigator avança 0,81% para 3,73 euros, depois de, já após o fecho da última sessão, a empresa ter anunciado que(Notícia em actualizada às 08:21 com mais informação sobre a abertura)