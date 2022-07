Jerónimo Martins dispara mais de 5% para máximos. BCP recupera com ganho de 6%

encerrou a primeira metade deste ano com lucros de 261 milhões de euros, uma subida de 40,3% face ao período homólogo, superando as estimativas dos analistas

Bank Millennium. Também o BCP apresenta os seus próprios resultados esta tarde.Na energia, a Greenvolt avançou 5,12% para 8,83 euros por ação, enquanto a EDP ganhou 0,62% para 4,87 euros. A Galp Energia subiu 0,75% para 10,10 euros por ação, em reação à revisão em alta do preço-alvo da petrolífera pela Société Générale.No papel e pasta de papel, a Navigator ganhou 3,5% para 4,14 euros, a Altri somou 1,98% para 6,43 euros e a Semapa valorizou 1,3% para 14 euros. A Sonae subiu 2,61% para 1,14 euros e os CTT - que têm a divulgação de resultados marcada para esta quarta-feira - subiu 3,22 euros.Em sentido contrário, a EDP Renováveis desvalorizou 0,74% para 24,09 euros por ação, apesar de ter anunciado uma subida de 87% nos lucros para 265 milhões de euros no primeiro semestre do ano . Também a Nos recuou 0,64% para 3,71 euros.

A bolsa de Lisboa fechou em alta, com a Jerónimo Martins a atingir máximos na sessão e o BCP em forte recuperação, num dia marcado pela época de resultados em Lisboa. O índice PSI ganhou 1,96% para 6.116,72 pontos, com 13 das 15 cotadas no verde.A Jerónimo Martins ganhou 5,22% para 22,56 euros por ação, no valor de fecho mais elevado de sempre, depois de ter mesmo chegado a alcançar um preço recorde intradiário de 22,78 euros por ação.A valorização seguiu-se à apresentação de resultados, já após o fecho da última sessão. A dona do Pingo DoceAinda assim, o maior ganho foi mesmo do BCP. O banco liderado por Miguel Maya subiu 6,28% paraeuros, em recuperação face às quedas da última sessão causadas pela reação às contas do polaco(Notícia atualizada às 16:55)