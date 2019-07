Jerónimo Martins e BCP arrastam PSI-20 para o vermelho

A Jerónimo Martins lidera as perdas da bolsa nacional, alinhando-se no vermelho com o também pesado BCP. O PSI-20 segue assim em queda, à semelhança da Europa.

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSi-20, a descer 0,36% para os 5122,86 pontos. São das as cotadas no vermelho, seis a subir e apenas duas inalteradas.





dona do Pingo Doce anunciou uma inversão nos resultados , que estavam em quebra nos primeiros meses do ano. Subiu 0,7% no acumular do semestre para os 181 milhões de euros, comparativamente ao período homólogo do ano anterior.

A Galp lucrou 223 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, isto é, 52% menos da quantia obtida entre janeiro e junho do ano passado, afetada sobretudo pela quebra na atividade de refinação.

Lá fora, os investidores mostram-se igualmente cautelosos perante o recomeço das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Esta terça-feira responsáveis de ambos os países reúnem-se para dois dias de conversações. Paralelamente, espera-se também o discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, numa altura em que o mercado espera ver a confirmação de que vão existir cortes nos juros.Por cá, o "peso pesado" Jerónimo Martins é a cotada que mais perde. Segue a desvalorizar 2,32% para os 14,52 euros, num dia em que o Deutsche Bank cortou a recomendação da cotada de "comprar" para "manter". a quinta-feira passada, 25 de julho, aO banco BCP também desliza no dia da apresentação de resultados dos primeiros seis meses do ano: cai 0,64% para os 25 cêntimos. Os analistas do CaixaBank BPI antecipam que a entidade liderada por Miguel Maya tenha fechado o período com lucros de 169 milhões de euros, mais 12% do que no mesmo período de 2018.Em segundo no pódio das perdas está a Sonae Capital , na primeira sessão depois de a cotada ter apresentado uma redução do seu prejuízo semestral para 2,9 milhões de euros (contra 11,51 milhões de perdas no mesmo período de 2018) e o volume de negócios aumentou 3,5%, ascendendo a 95,78 milhões de euros, a beneficiar da subida de mais de 50% no segmento de ativos imobiliários.A Galp, que se confessou aos investidores antes da abertura dos mercados, segue também em terreno negativo, com uma quebra de 0,11% para os 14,06 euros.(Notícia atualizada às 08:28)