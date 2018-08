O BCP também está a ajudar, com as acções a subirem 0,30% para 0,2633 euros.



O sector do papel também segue em alta, com a Navigator a apreciar 0,78% para 5,025 euros, a Semapa a crescer 0,49% para 20,50 euros e a Altri a ganhar 0,22% para 8,91 euros.



Do lado oposto e a travar uma subida mais acentuada da bolsa está a EDP, ao perder 0,83% para 3,465 euros, bem como a Sonae SGPS, que cede 0,15% para 0,991 euros.





O PSI-20 está a subir 0,21% para 5.642,86 pontos, numa altura em que 10 cotadas estão a contribuir para este desempenho, enquanto quatro estão em queda e as restantes quatro seguem inalteradas. Esta é a terceira sessão consecutiva de ganhos do principal índice bolsista nacional, numa sessão em que a tendência é maioritariamente de quedas entre as congéneres europeias. O Stoxx600, que agrega as 600 maiors cotadas europeias está a descer 0,15%.A pesar na negociação bolsista na Europa está a guerra comercial entre os EUA e a China, depois de ontem a Casa Branca ter anunciado um aumento das tarifas de 10% para 25% sobre alguns produtos importados da China.A bolsa de Lisboa está a conseguir escapar às quedas, a beneficiar das subidas da Jerónimo Martins e dos CTT. A retalhista está a subir 1,43% para 13,15 euros, enquanto os CTT estão a apreciar 1,17% para 3,118 euros.