Jerónimo Martins e EDP entre as cotadas favoritas do CaixaBank BPI

Entre as 10 cotadas ibéricas de eleição para o CaixaBank BPI duas são portuguesas: a Jerónimo Martins e a EDP, com a elétrica a ser uma das novidades.

O CaixaBank BPI publicou a sua lista das cotadas ibéricas preferidas, havendo novidades. A EDP entrou na lista, depois de a casa de investimento ter revisto a sua avaliação. A outra novidade é a entrada da espanhola Fluidra. Excluídas da lista estão a Iberdrola e a Indra.

A Jerónimo Martins conseguiu manter-se entre as preferidas deste banco de investimento, tendo entrado na lista em junho. A dona dos supermercados Pingo Doce conta com uma avaliação de 16,50 euros, o que confere às ações um potencial de valorização próximo dos 25%.

Os analistas explicam que a "operação polaca continua a superar o mercado e prevê-se que mantenha um crescimento sólido em 2019/2020." Além disso, "a Colômbia deve ser um catalisador importante em 2019/2020". Fatores que justificam a avaliação da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos.

No que respeita à EDP, o CaixaBank BPI publicou esta segunda-feira, 25 de março, uma nota de análise, onde reviu a avaliação da elétrica liderada por António Mexia. Depois de analisar o plano estratégico apresentado pela EDP para o próximo triénio, o banco de investimento decidiu elevar o preço-alvo da EDP em 7% para 3,8 euros, o que confere às ações um potencial de valorização de cerca de 10% face à atual cotação. A contribuir para esta avaliação também está o contexto de fusões e aquisições de que a EDP é alvo.



As outras cotadas que constam na lista do CaixaBank BPI são: Fluidra, Vidrala, ACS, Ferrovial, Inditex, Faes, Repsol e Liberbank.