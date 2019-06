Jerónimo Martins e Galp ganham mais de 1% puxam pela bolsa nacional

Esta orientação mostra que o banco central dos Estados Unidos está pronto a apoiar a economia e assim contrabalançar o clima de incerteza que assola os mercados. Entre as preocupações dos investidores está não só a guerra comercial entre Washington e Pequim mas também as tensões crescentes com o Irão. Trump aprovou um ataque militar sobre o Irão em resposta à destruição por parte dos iranianos de um drone americano com fins de espionagem. Contudo, o presidente terá recuado repentinamente, de acordo com o reportado pelo The New York Times.Por cá, a retalhista Jerónimo Martins destaca-se no verde com ganhos de 1,51% para os 14,42 euros. O também "peso pesado" Galp sobe 1,06% para os 13,30 euros. A petrolífera avança em contramão com os preços do petróleo, numa altura em que o barril londrino, o Brent, que serve de referência a Portugal e à Europa, está a desvalorizar 0,12% para os 64,37 dólares, corrigindo dos fortes ganhos de ontem.

O também pesado BCP, um dos títulos da bolsa nacional mais permeáveis à conjuntura externa, segue ainda com uma subida de 0,84% para os 26 cêntimos.

(Notícia em atualizada às 08:28)