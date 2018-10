Jerónimo Martins e Galp pressionam bolsa nacional

A bolsa nacional abriu em queda, cedendo 0,22% para os 4.995,74 pontos, com dez cotadas a descer, cinco em alta e três inalteradas. O sentimento negativo na praça portuguesa evidencia-se numa altura em que na Europa a tendência é mista, e os mercados são afectados por focos de tensão, a nível internacional. Os EUA adensam a disputa com a Arábia Saudita, em torno do desaparecimento de um jornalista do Washington Post, e os estragos da guerra comercial com a China começam a sentir-se em Pequim: na última sexta-feira, foi revelado que as vendas de automóveis na China registaram a maior queda em sete anos.





Por cá, a Jerónimo Martins e a Galp são as empresas que mais pressionam o índice nacional. A retalhista cede 0,96% para os 11,35 euros e a petrolífera cai 0,83% para os 15,52 euros.



Esta segunda-feira foi dia de a Galp apresentar os dados da produção relativos ao terceiro trimestre. A empresa registou um aumento da produção de petróleo em 10%, face ao mesmo período do ano passado, com crescimentos tanto no Brasil como em Angola. Já em relação ao trimestre anterior, em que a produção totalizou 108,1 mil barris por dia, diminuiu 4%. Esta evolução é justificada por manutenções programadas de unidades de produção no Brasil.



Continuar a ler No espectro vermelho ainda a Navigator, que recua 0,20% para os 4,092 euros, depois de ter anunciado que a passagem do furacão Leslie pela região da Figueira da Foz, onde a empresa tem uma unidade de produção, ditou o encerramento da mesma esta segunda-feira tendo em conta os estragos.



Do lado dos ganhos lidera a EDP, ao somar 0,46% para os 3,067 euros, um dia após a revelação de que em menos de 15 dias, o Capital Group passou do segundo maior accionista da EDP, com mais de 10% do capital da eléctrica, para deixar de deter qualquer participação qualificada - retirada que António Mexia justifica com a pressão exercida pelo Governo que obriga à devolução da sobrecompensação de 285 milhões de euros no âmbito dos CMEC.