Jerónimo Martins e Grupo EDP impulsionam bolsa nacional

A bolsa nacional fechou a sessão em alta, sustentada por 11 cotadas, enquanto seis caíram e uma fechou inalterada. Entre as praças europeias a tendência não é definida, com alguns índices a caírem e outros a subirem, numa altura em que os investidores continuam receosos em relação ao crescimento da economia mundial. Isto num dia em que os EUA divulgaram que a economia norte-americana desacelerou mais no quarto trimestre de 2018 do que o estimado anteriormente. Apesar disso, o crescimento do PIB no total do ano manteve-se nos 2,9%.









(Notícia actualizada às 16:49 com mais informação) Ainda assim, os investidores continuam cautelosos, devido à elevada incerteza sobre a economia mundial, numa altura em que o desfecho do Brexit ainda é incerto.Na bolsa nacional, os ganhos da Jerónimo Martins e da EDP foram os que mais contribuíram para a subida. A retalhista avançou 0,66% para 12,995 euros, enquanto a elétrica apreciou 0,40% para 3,504 euros. A EDP Renováveis também subiu 0,48% para 8,44 euros.A empresa liderada por António Mexia renovou inclusivamente o máximo de agosto , negociando 7,5% acima da contrapartida da OPA lançada pelos chineses da China Three Gorges (3,26 euros).Destaque ainda para os CTT, que fecharam o dia a subir 0,39% para 2,56 euros, tendo renovado o mínimo histórico ao tocar nos 2,53 euros durante a sessão.A travar a subida da bolsa nacional esteve a Galp Energia, que cedeu 0,35% para 14,13 euros, numa altura em que o preço do petróleo está a cair quase 1%, depois de Donald Trump ter voltado a pressionar os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para aumentarem a produção.(Notícia actualizada às 16:49 com mais informação)

A travar a queda das bolsas estão as notícias sobre as cedências da China aos Estados Unidos nas negociações comerciais que recomeçaram esta semana, aumentando a probabilidade de haver um acordo que acabe com a atual disputa comercial.