Os receios em Itália atiraram as praças europeias para o vermelho, contagiando o sentimento dos investidores em Lisboa. Entre as cotadas nacionais que mais pressionaram, destaque para a queda de mais de 1% da Jerónimo Martins.





Por cá, entre as 18 cotadas que compõem o índice de referência, 11 desceram e sete subiram. Já entre as que mais caíram, destaque para a Jerónimo Martins. A retalhista caiu 1,18% para 11,315 euros, pressionando o desempenho de Lisboa.



Continuar a ler a proposta do Orçamento do Estado para 2019 . O país prometeu, contudo, que vai intervir caso falhe as metas do défice e da redução da dívida pública.Por cá, entre as 18 cotadas que compõem o índice de referência, 11 desceram e sete subiram. Já entre as que mais caíram, destaque para a Jerónimo Martins. A retalhista caiu 1,18% para 11,315 euros, pressionando o desempenho de Lisboa. A penalizar seguiu ainda o grupo EDP, com a casa-mãe a cair 0,76% para 3,145 euros e a subsidiária EDP Renováveis a ceder 0,67% para 8,10 euros.



Ainda no sector energético, mas a contrariar a tendência negativa, a Galp Energia avançou 0,22% para 15,675 euros. Isto num dia em que os preços do petróleo oscilaram entre ganhos e perdas nos mercados internacionais. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência na Europa, está a subir muito ligeiramente para 79,79 dólares por barril.



Ainda a travar a queda da praça nacional, destaque para o BCP, que subiu 0,49% para 22,51 cêntimos, mas também para o sector do papel. Enquanto a Navigator valorizou 0,98% para 4,142 euros, a Altri avançou0,54% para 7,44 euros.

O arranque da semana foi negativo para a bolsa nacional. O PSI-20 encerrou em queda, pressionado pela descida de mais de 1% da Jerónimo Martins e também pelo recuo do grupo EDP.O índice de referência nacional, o PSI-20, fechou a sessão em queda de 0,16% para 5.017,81 pontos, em linha com o sentimento do resto da Europa. As bolsas do Velho Continente até começaram a sessão no verde, mas acabaram por ceder os ganhos depois de Itália ter mantido