Jerónimo Martins e papeleiras sustentam bolsa nacional

Em Lisboa, a Jerónimo Martins puxa pelo PSI-20 com uma subida de 0,94% para os 10,23 euros. É acompanhada pelos ganhos das papeleiras, com a Altri a liderar as subidas, ao somar 1,23% para os 5,26 euros. Em terceiro do pódio está a Semapa, com uma subida de 0,92% para 13,16 euros. A Navigator fica pouco abaixo, com uma apreciação de 0,68% para os 3,56 euros.

Do lado negativo do espectro destaque para a Ramada, que perde 10,86% para os 7,8 euros, no dia em que destaca um dividendo de 1,15 euros. Sem este desconto, os títulos da empresa contariam com uma valorização de 0,02%.

(Notícia em actualizada às 08:26)