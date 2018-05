Jerónimo Martins em ex-dividendo pressiona bolsa

O BCP registou

nos primeiros três meses deste ano, o que representa um crescimento de 70,8% face ao período homólogo, quando registara 50,1 milhões,

.

A média das 11 casas de investimento que seguem o BCP apontava para um lucro de 77 milhões de euros, segundo apurou o Negócios.



O PSI-20 recua 0,24% para 5.514,37 pontos, com seis cotadas em queda, quatro em alta e oito inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência e igualmente de quedas.A contribuir para a queda do índice está o ajuste técnico da Jerónimo Martins, que está a descer 2,30% para 13,385 euros, devido ao desconto do dividendo de 0,613 euros qe vai distribuir aos seus accionistas. Excluindo este ajuste técnico, as acções da retalhista estariam a subir mais de 2%.Do lado oposto está o BCP, ao subir 0,72% para 0,2803 euros, depois de ontem ter revelado os resultados do primeiro trimestre.A pressionar a negociação está também o sector da energia, num arranque de sessão em que a EDP cede 0,16% para 3,045 euros, a EDP Renováveis recua 0,12% para 8,03 euros e a Galp Energia cai 0,21% para 16,43 euros, num dia em que os preços do petróleo estão a recuar e a aliviar de máximos de 2014. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a ceder 0,75% para 75,60 dólares.A travar a queda da bolsa está também a Pharol, ao subir 0,88% para 0,2875 euros, bem como os CTT, que sobem 0,64% para 3,134 euros.(Notícia actualizada com mais informação. Notícia corrigida: onde se lia "Pharol, ao descer", deve ler-se "Pharol, ao subir")