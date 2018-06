Jerónimo Martins em mínimos de mais de dois anos penaliza Lisboa

O PSI-20 fechou com a maioria das cotadas no vermelho, num dia em que o sentimento negativo é comum às várias praças europeias enquanto se assiste ao encontro entre os seus líderes. Jerónimo Martins pesou com uma quebra superior a 2%.

O PSI-20 recuou 0,67% para os 5.554,33 pontos, pressionado por 13 cotadas. Apenas quatro títulos conseguiram subir e um manteve-se inalterado. Lisboa não fugiu à tendência negativa que inundou toda a Europa, no primeiro dia da cimeira que reúne os líderes europeus em torno de temas sensíveis para o bloco, do Orçamento às tarifas aduaneiras, passando pelas migrações.



Nas primeiras horas da cimeira já são visíveis as divisões, com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, a ameaçar vetar medidas de política de migração caso não haja um compromisso solidário no acolhimento dos migrantes. O principal agregador europeu cedeu 0,81% para os 376,89 pontos.