Jerónimo Martins leva PSI-20 à quarta queda consecutiva

As ações da retalhista estão a cair 1,5%, pressionando o índice nacional. É a quarta queda consecutiva do PSI-20.

O PSI-20 abriu em baixa esta segunda-feira, 22 de julho, ao perder 0,2% para os 5.191,73 pontos, acumulando quatro sessões consecutivas em queda. Na Europa as praças que já abriram estão mistas.



A nível internacional, os investidores continuam a aguardar as decisões de política monetária da Reserva Federal norte-americana que deverão ser tomadas na próxima semana, a 30 e 31 de julho. Esta semana será a vez do Banco Central Europeu (BCE) reunir-se para decidir quais serão os próximos passos. Ambos deverão introduzir mais estímulos na economia, mas está em aberto a quantidade e o timing das novas medidas.



Em Lisboa, 10 cotadas seguem em baixa, seis em alta e duas inalteradas. O destaque vai para as ações da Jerónimo Martins que descem 1,51% para os 14,675 euros. Estas são penalizadas pelos analistas da Berenberg que cortaram a recomendação e as estimativas para o EBITDA da retalhista nacional.



Já na semana passada o CaixaBank BPI revelou uma análise em que antecipa que a retalhista terá alcançado lucros de 170 milhões de euros, o que a confirmar-se representará uma quebra de 6% face ao resultado obtido no período homólogo. Será na quinta-feira que a Jerónimo Martins vai revelar os resultados do primeiro semestre.



Também em baixa no início da sessão estava o BCP. O banco caiu mais de 2% na passada sexta-feira e neste arranque de semana desvaloriza 0,77% para os 27,15 cêntimos. O BCP tem sido pressionado pela envolvente externa, nomeadamente o setor financeiro europeu que antecipa uma queda dos lucros se o BCE baixar os juros diretores ainda mais.



Uma das cotadas que valorizava na abertura era a Nos. As ações subiam 0,6% para os 5,83 euros no dia em que a empresa divulga os resultados do primeiro semestre, após o fecho da bolsa.





Também em alta estava a Galp Energia. A cotada sobe 0,32% para os 13,995 euros num momento em que o petróleo sobe mais de 1% tanto em Nova Iorque como em Londres.



Fora do PSI-20, o destaque vai para a Glintt que reage aos resultados divulgados na passada sexta-feira: a tecnológica liderada por Nuno Vasco Lopes fechou os primeiros seis meses de 2019 com um lucro de 884,6 mil euros, o que corresponde a um aumento de 18,1% face ao mesmo período do ano passado. As ações valorizam 6,45% para os 16,5 cêntimos, tendo já sido transacionados 38,7 mil títulos, o que compara com uma média diária de 8 mil títulos nos últimos quatro meses.





No total, são 13 as cotadas que revelam resultados esta semana.



