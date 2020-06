Jerónimo Martins paga dividendo de 20,7 cêntimos a partir de 15 de julho

13 de maio , a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos indicou que optou por "rever a proposta de distribuição de dividendos inicialmente apresentada, reduzindo excecionalmente o payout a 30% dos resultados consolidados." Assim, em vez da proposta de 216,8 milhões de euros anunciada anteriormente, a Jerónimo Martins vai distribuir dividendos no montante de 130,1 milhões de euros. Aquando do anúncio da alteração à proposta de dividendos, a retalhista assinalava que apesar da "resiliência e capacidade de resposta demonstradas pelas insígnias" da Jerónimo Martins, a empresa decidiu aplicar este corte nos dividendos devido ao "contexto adverso e marcado por elevada incerteza e dinamismo". Apesar do corte, o Conselho de Administração da Jerónimo Martins "não exclui a possibilidade de vir a propor, com base nas reservas livres da sociedade, a distribuição, até ao final do ano, do valor da diferença para o payout de 50% inicialmente previsto, se a evolução da situação epidemiológica e os seus impactos o permitirem". Ao novo dividendo de 20,7 cêntimos corresponde uma rendibilidade de 1,3%. As ações fecharam hoje nos 15,78 euros.

