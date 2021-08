Jerónimo Martins prossegue rally num PSI-20 na linha de água. BCP trava

consecutiva, após ter fechado na quinta-feira o maior ciclo de ganhos desde fevereiro de 2020, antes de a pandemia se ter feito sentir nas bolsas em todo o mundo.

um dia em que se espera que os investidores pesem diversos factores, como a evolução da pandemia, a possibilidade de alterações à política monetária da Fed ou ainda a mão mais pesada da China na área da regulação, o Stoxx 600 desliza 0,3%, o francês CAC 40 cede 0,4% e o alemão DAX perde 0,6%.

A bolsa de Lisboa segue entre ganhos e perdas ligeiros na manhã desta sexta-feira, a espelhar o sentimento nas principais praças europeias. O PSI-20 ganha tímidos 0,02% para 5.304,81 pontos, com cinco das 18 cotadas a abrirem no verde, com destaque para a Jerónimo Martins. Por outro lado, o BCP trava a subida do índice.Em terreno positivo, o principal ganho é da retalhista, que valoriza 0,64% para 18,17 euros. A empresa liderada por Pedro Soares dos Santos prolonga os ganhos pela oitava sessãoAlém da Jerónimo Martins, a Pharol avança 0,4% para 0,10 euros e a Sonae sobe 0,11% para 0,89 euros. Na energia, há sentidos contraditórios. A EDP sobe 0,3% para 21,90 euros e a EDP Renováveis ganha 0,27% para 21,90 euros.Já a Galp Energia está entre as cotadas em terreno negativo, a perder 0,22% para 8,30 euros, em sentido contrário com o desempenho do petróleo. O crude WTI, negociado em Nova Iorque, aprecia 0,60%, com o barril a negociar nos 64,07 dólares. Já o brent negociado em Londres, que serve de referência a Portugal, ganha 0,57%, com o barril nos 66,83 dólares. Ainda assim, as quedas vividas pelo petróleo ao longo desta semana deixam a matéria-prima a caminho de uma queda semanal.As industriais Navigator (-0,20%), Altri (-0,29%) e Nos (-0,35%) também negoceiam em baixa. No entanto, a maior perda é do BCP, que recua 1,2% para 0,1244 euros.Lisboa segue praticamente flat em linha com a tendência europeia, onde as principais praças abriram entre ganhos e perdas ligeiras. N