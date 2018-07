Jerónimo Martins recupera de mínimos de dois anos. PSI-20 sobe ligeiramente

Contudo, esta quarta-feira, a Kepler Cheuvreux aumentou a recomendação das acções da Jerónimo Martins de "reduzir" para "manter", mas segundo a Bloomberg reviu em baixa o preço-alvo de 14,40 euros para 12 euros. Os olhos dos investidores estão postos no dia 25 de Julho, altura em que serão divulgados os resultados do segundo trimestre. "O foco das atenções deverá recair sobre a Polónia e o potencial impacto do encerramento das lojas ao domingo", antecipam os analistas do BPI no diário de bolsa.



A subida da praça lisboeta acontece após quatro sessões de quedas do PSI-20. Além da Jerónimo Martins, em destaque está o BCP que sobe 0,12% para os 25,37 cêntimos e a EDP que valoriza 0,5% para os 3,427 euros.



Por outro lado, nas quedas o destaque vai para a EDP Renováveis que desce 0,5% para os 8,945 euros e ainda para os deslizes da Galp Energia e das três cotadas do sector do papel.



Esta recuperação ligeira do PSI-20 ocorre num ambiente negativo nas bolsas europeias. As praças que já abriram estão em queda. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, abriu a desvalorizar 0,07% para os 379,56 pontos.



A negociação na Europa nesta quarta-feira deverá ter baixa liquidez uma vez que nos Estados Unidos as bolsas estarão fechadas por causa do feriado do Dia da Independência. "Mesmo assim, a actual conjuntura deverá obrigar os investidores europeus a manter uma postura vigilante", rematam os analistas do BPI.



(Notícia actualizada pela última vez às 8h24)

O PSI-20 abriu esta quarta-feira a valorizar ligeiramente 0,03% para os 5.489,29 pontos. Uma das cotadas que se destaca é a Jerónimo Martins que começou a sessão a subir 1% para os 12,08 euros, interrompendo um ciclo de quatro quedas consecutivas. Há oito cotadas a subir, seis a descer e quatro inalteradas.Desde o início do ano, a Jerónimo Martins já perdeu 26% do seu valor em bolsa, sendo a cotada que mais desvalorizou até ao momento. Em causa está a expectativa mais negativa dos investidores face à actividade na Polónia e à evolução dos resultados.