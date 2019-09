Jerónimo Martins sobe mais de 4% para máximos de 2018 e anima o PSI-20

A bolsa nacional encerrou em terreno positivo esta segunda-feira, 2 de setembro, com o PSI-20 a valorizar 0,70% para 4.921,90 pontos, o valor mais alto desde 9 de agosto. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, oito fecharam em alta, seis em queda e quatro inalteradas.

Na Europa, a primeira sessão de setembro também está a ser marcada por ganhos generalizados, enquanto do outro lado do Atlântico os mercados bolsistas estão encerrados devido à comemoração do Labour Day.

Entre os principais mercados europeus, a maior subida é protagonizada pela bolsa de Londres – que valoriza mais de 1% - devido à perspetiva de que os deputados ainda poderão travar um Brexit sem acordo com a legislação que apresentarem amanhã no Parlamento.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, soma 0,36% para 380,83 pontos.

Por cá, os ganhos foram impulsionados sobretudo pela Jerónimo Martins, que fechou a sessão a valorizar 4,20% para 15,64 euros, o valor mais alto desde março de 2018.

Esta foi a segunda sessão consecutiva de fortes ganhos para-a retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos que já na sexta-feira somou mais de 3%, depois de o Goldman Sachs ter melhorado a recomendação e preço-alvo para as ações e de o instituto de estatísticas da Polónia ter revelado números positivos para a inflação dos produtos alimentares.

"Na sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatísticas Polaco revelou que a inflação dos produtos alimentares cresceu 7,20% durante o mês de agosto, o que constituiu um fator positivo para os retalhistas que operam no país", referem os analistas do BPI, numa nota.

A contribuir para a subida do PSI-20 estiveram também a Pharol, a EDP, a Sonae e a Nos. A Pharol, que perdeu mais de 25% em agosto, somou 6,42% para 11,60 cêntimos, a Sonae ganhou 0,53% para 1,890 euros e a Nos subiu 0,37% para 5,365 euros. Já a EDP valorizou 0,81% para 3,466 euros.

Ainda na energia, a EDP Renováveis caiu 0,5% para 9,97 euros, depois de ter chegado a negociar num novo máximo histórico durante a sessão, nos 10,08 euros. A Galp Energia perdeu 0,42% para 13,005 euros.



(Notícia atualizada às 16:58)