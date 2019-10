os analistas não esperam decisões relevantes, depois de o BCE já ter anunciado o novo plano para reanimar a economia europeia em setembro.





Por cá, a Jerónimo Martins lidera os ganhos, com uma subida de 1,31% para os 15,07 euros. A retalhista anunciou, após o fecho da última sessão, que obteve lucros de 302 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que corresponde a uma

face ao período homólogo. Olhando ao trimestre, os lucros de 121 milhões de euros obtidos superaram os 108 milhões de euros previstos pelos analistas do Goldman Sachs.



Mais abaixo na tabela mas ainda no verde estão o BCP e a Galp. O banco liderado por Miguel Maya soma 0,45% para os 20,28 cêntimos e é seguido pela Galp, que avança 0,36% para os 13,91 euros. A petrolífera já tocou um máximo de quase três meses, numa sessão em que os preços de petróleo aliviam depois da forte subida da sessão anterior.



O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, está a cair 0,36% para os 60,95 dólares, depois de ontem ter valorizado mais de 2,5%. Os investidores animaram com a revelação de que as reservas nos Estados Unidos caíram, ao contrário daquilo que era perspetivado pelos analistas.





Do outro lado do Atlântico, os investidores animaram-se com os resultados apresentados pela Tesla. A fabricante automóvel disparou 20% em bolsa depois de ter regressado aos lucros no terceiro trimestre de forma inesperada. Também a Microsoft anunciou lucros e receitas acima do esperado, embora a unidade de "cloud" tenha desiludido ao registar um abrandamento. Esta quinta-feira é dia de estar atento aos números do Twitter, Amazon, Intel e Visa.