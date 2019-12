A contribuir para a subida da bolsa nacional esteve a Jerónimo Martins, ao subir 2,98% para 15,015 euros.Em alta fechou ainda a Mota-Engil, ao apreciar 1,15% para 1,928 euros, numa altura em que a empresa tem estado sob os holofotes depois de ter sido noticiado que a China Communications Construction Co (CCCC), uma empresa chinesa de capital público, está a estudar a compra de uma posição minoritária no capital da empresa.Em sentido oposto fechou a EDP, apesar de ter chegado a tocar num novo máximo de junho de 2008. A elétrica anunciou ontem que chegou a acordo para vender seis barragens à Engie por 2,2 mil milhões. Por outro lado, a EDP emitiu ontem um comunicado para alertar os investidores sobre o impacto da perda de competitividade das centrais a carvão Já a EDP Renováveis avançou 0,4% para 10,08 euros, depois de ontem ao final do dia ter revelado que ganhou um concurso na Grécia e que vai avançar com 11 novos projetos eólicos na Polónia.