No passado dia 6 de março, a SAD do Benfica deu conta da venda de todas as ações da Olivedesportos, que deixou de ter uma participação qualificada na sociedade.A Olivedesportos era dona de uma posição de 2,66% no capital da Benfica SAD, entidade sobre a qual o Benfica SGPS lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) no final do ano passado.A oferta, ao preço de cinco euros por ação, que incide sobre 28% do capital da SAD e foi lançada em 18 de novembro, implica um investimento na ordem dos 32 milhões de euros e, caso seja bem sucedida, pode reforçar a posição da Benfica SGPS para até 95% do capital da entidade que está cotada na bolsa de Lisboa. No entanto, até agora não teve luz verde da CMVM. Em causa estão dúvidas relacionadas com o preço e possíveis conflitos de interesses.

O regulador do mercado de capitais está há três meses a enviar perguntas ao Benfica SGPS que envolvem o presidente Luís Filipe Vieira e os acionistas visados pela OPA, noticiaram o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias a 20 de fevereiro.

O capital da Benfica SAD é composto por 23 milhões de ações, sendo 9,2 milhões de categoria A e 13,8 milhões de categoria B, e é sobre estas últimas que a OPA incide.De acordo com o anúncio preliminar enviado ao mercado, a SLB SGPS detém 9,2 milhões ações de categoria A, correspondentes a 40% do capital social da SAD do Benfica, sendo ainda titular de 5,4 milhões de ações da categoria B, representativas de 23,6496% do capital da sociedade.