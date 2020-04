JPMorgan: Ações tocam e fogem do fundo face a abrandamento dos infetados nos EUA

Um abrandamento na taxa de crescimento de novos casos de coronavírus nos Estados Unidos pode ajudar a colocar um limite para a queda das ações e para a respetiva volatilidade, analisa o JPMorgan Chase.





O índice de volatilidade Cboe tem vindo a acompanhar os dados associados à proliferação mundial do vírus. O mesmo índice tem mostrado relação com a evolução da pandemia nos Estados Unidos. Contudo, o número de estados com taxas de crescimento de infetados acima de 20% desceu para menos de 10, quando nas últimas duas semanas havia chegado aos 40. Uma evolução que pode moderar as quedas nas ações, caso se mantenha.