JPMorgan com participação qualificada na Jerónimo Martins  

O banco norte-americano JPMorgan passou a deter mais de 2% do capital social da portuguesa Jerónimo Martins no dia 30 de maio.





O JPMorgan detém agora uma participação qualificada de 2,01%, informa a Jerónimo Martins no comunicado publicado esta segunda-feira, 3 de junho, no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).