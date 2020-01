JPMorgan: Crise do coronavírus pode favorecer compra de ações

A equipa do JPMorgan mantém uma visão construtiva sobre as ações globais, acrescentando que, no passado, quanto mais as ações caíam pressionadas por receios semelhantes, mais recuperavam posteriormente.

O momento pode ser de turbulência para as ações globais devido aos receios com a propagação do coronavírus chinês, mas os especialistas do JPMorgan Chase dizem que a volatilidade pode representar uma oportunidade de compra.

Embora a onda vendedora de ações possa continuar antes que a situação sobre a infeção melhore, no passado esses grandes surtos apenas levaram a uma desvalorização das ações de cerca de 4,7%, em média, escreveram os analistas num relatório. A equipa do JPMorgan mantém uma visão construtiva sobre as ações globais, acrescentando que, no passado, quanto mais as ações caíam pressionadas por receios semelhantes, mais recuperavam posteriormente.

"Receios sobre saúde, semelhantes às campanhas de guerra localizadas, bem como incidentes terroristas, foram historicamente oportunidades de compra, e não razões para vendas sustentadas", escreveram os especialistas do JPMorgan Mislav Matejka, Prabhav Bhadani e Nitya Saldanha.