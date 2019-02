JPMorgan: Novas subidas nas bolsas terão que ser suportadas por crescimento

A gestora de ativos do JPMorgan tem vindo a adotar uma postura de investimento mais defensiva. A entidade continua, porém, a identificar espaço para retornos positivos nas ações mundiais. No entanto, após a escalada registada neste início de ano, apenas se houver uma confirmação de notícias positivas no crescimento económico é que as bolsas poderão prolongar as subidas.





Uma política monetária mais acomodatícia, um alívio das tensões comerciais e expectativas de um crescimento mais moderado, mas positivo. São estes os temas que têm estado a determinar a recuperação dos mercados financeiros, mas que, segundo o JPMorgan Asset Management, também estão amplamente descontados nos mercados. Numa apresentação a jornalistas realizada em Lisboa esta terça-feira, Manuel Arroyo argumentou que, grande parte da subida registada em 2019, se deve a um ajuste técnico, depois das descidas expressivas acumuladas nos últimos meses de 2018.





Após uma valorização superior a 10% nas praças norte-americanas e de mais de 8% na Europa, em mês e meio, o diretor de vendas da JPMorgan AM Portugal refere que é necessário "mais crescimento económico" para sustentar a extensão dos ganhos nas bolsas. O especialista acredita que caso a Europa e a China apresentem uma evolução positiva da sua economia, isto pode alimentar maiores retornos nas ações.





Com uma visão moderadamente otimista para a economia mundial, Manuel Arroyo destaca que é esperada muita volatilidade nos próximos meses, fruto de já estarmos numa fase tardia do ciclo económico.





"Os EUA vão continuar a crescer à volta de 2%", antecipa o mesmo especialista, que lembra, contudo, que este ano não haverá nenhum programa de estímulos orçamental. Vai haver sim estímulos monetários.





A Reserva Federal indicou, em janeiro, uma inversão na sua política de subida de taxas de juro, levando os bancos de investimento e as gestoras de ativos a rever as suas expectativas para a normalização das taxas. Enquanto no final do ano a gestora do JPMorgan previa quatro subidas de juros em 2019, as previsões apontam agora para uma ou duas mexidas nos juros, nos terceiro e quarto trimestre do ano.





Já em relação aos resultados empresariais, Manuel Arroyo realça que está a antecipar um crescimento entre 5% e 7% dos resultados nos EUA. O responsável lembra que, ao longo do último ano, baixaram-se muito as expectativas, mas "ao baixar as expectativas aumenta a margem para surpreender pela positiva".