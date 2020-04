Na visão do JPMorgan Chase, a volatilidade das ações diminuiu para níveis que poderiam impulsionar os mercados em vez de estimular mais turbulência.





As oscilações começam a diminuir em resposta às medidas de bancos centrais e governos com pacotes de estímulo sem precedentes para amortecer o impacto económico da covid-19. Tal tem melhorado as condições nos mercados de financiamento, a liquidez e a desalavancagem por investidores sensíveis ao valor em risco - três áreas-chave para a volatilidade -, segundo a equipa de analistas do banco de investimento liderada por Nikolaos Panigirtzoglou.

"Após a deterioração do funcionamento do mercado e da liquidez em março, com condições piores do que durante a crise financeira, existem alguns sinais preliminares de melhoria da liquidez nas classes de ativos", escreveu Panigirtzoglou.