Juros de Itália afundam quase 20 pontos com derrota da Liga em eleições regionais

Os juros da dívida de Itália estão a registar fortes quedas esta segunda-feira, 27 de janeiro, depois de o partido liderado por Matteo Salvini ter sido derrotado nas eleições regionais de Emilia Romagna, que poderiam ditar um novo momento de crise para o governo transalpino.





No entanto, o Partido Democrático venceu com 51,4% dos votos, contra 43,7% para o candidato da Liga, aliviando os receios em torno da estabilidade do governo de coligação entre o Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas, liderado por Giuseppe Conte.