Juros de Itália aliviam após decisão da Moody's

A concretização do cenário menos mau face à expectativa dos mercados está a levar a um alívio dos juros italianos nesta segunda-feira, dia 22 de Outubro. Em causa está a decisão da Moody's: a agência de rating decidiu baixar a notação financeira de Itália para o último grau de investimento, sem o colocar em "investimento especulativo", um cenário que se temia. Além disso, a Moody's definiu o outlook como estável.A decisão da agência de notação financeira exclui, para já, o pior cenário para a dívida pública italiana de ser considerada de "lixo". Acresce que a perspectiva estável significa que, no curto prazo, a Moody’s não deverá colocar a dívida do país na categoria de investimento especulativo.O conflito entre Roma e Bruxelas sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019) conheceu um novo capítulo na semana passada com a Comissão Europeia a endurecer o discurso numa carta enviada ao Governo onde falava de um desvio das regras europeias "sem precedentes". O Executivo italiano já disse que mantém orçamento, mas que irá explicá-lo aos parceiros europeus esta semana.

"O mais importante é explicar o orçamento aos nossos interlocutores europeus", declarou, no sábado, dia 20 de Outubro, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, citado pela Lusa, enquanto os dois vice-primeiros-ministros, Matteo Salvini (extrema-direita) e Luigi Di Maio (anti-sistema), disseram que o país não quer renunciar ao euro.

Na passada sexta-feira, o comissário europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, veio pôr água na fervura, argumentando que o braço-de-ferro sobre o orçamento não vai implicar uma subida dos juros da dívida na Zona Euro. O francês apelou a um diálogo "construtivo", esclarecendo que a meta para um défice de 2,4% do PIB em 2019 (que compara com os 0,8% inscritos no Programa de Estabilidade) "não é a questão principal", mas sim o "défice estrutural, a dívida e o crescimento".