Juros de Itália sobem e bolsa cai após nova vitória eleitoral da Liga

EPA

A Liga, liderada por Matteo Salvini (na foto) e os seus aliados Força Itália ganharam umas eleições locais que decorreram em algumas cidades este fim-de-semana, de acordo com os resultados publicados no site do Ministério do Interior, revela a Bloomberg.

Este contínuo reforço de posição de forças eurocépticas está a aumentar os receios dos investidores em torno do futuro de Itália. Isto numa altura em que a Europa está a revelar muita divisão devido à política de migrações e aos diferendos internos em torno desta questão.

A taxa de juro associada à dívida italiana a 10 anos está a subir 11,1 pontos base para 2,805%. Já o principal índice bolsista está a perder 1,49%.

Aliado a este reforço político de sectores eurocépticos está ainda a escolha de dois responsáveis políticos da Liga para liderar duas comissões de Finanças. Os dois eurocépticos, Claudio Borghi e Alberto Bagnai, vão liderar a Comissão de Orçamento, no Parlamento, e a Comissão das Finanças, no Senado.



Estas escolhas foram conhecidas na quarta-feira passada, 21 de Junho, e tinham já provocado subidas acentuadas nos juros italianos.

"O forte resultado da Liga nas eleições municipais de Itália" é mais um sinal de que estas ideologias políticas estão "em ascensão", salienta à Bloomberg, Peter Chatwell, estratega da Mizuho International.

Este contexto surge numa altura de divisão no seio da União Europeia sobre as políticas de migração, o que aumenta os receios de que a união esteja cada vez mais fragilizada. E isto numa semana que será marcada pelo Conselho Europeu, onde se vai discutir várias questões estruturais da UE: a reforma da União Europeia e da Zona Euro; o próximo orçamento plurianual da UE; as migrações e ainda o Brexit.