Juros de Portugal superam os 2% pela primeira vez em quatro meses

Continuam a fazer-se sentir em Portugal (e na Zona Euro) os efeitos provocados pela conjugação da normalização da política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos e crescente robustez da economia norte-americana.





Os juros da dívida pública portuguesa no mercado secundário avançam em todas as maturidades superiores a 12 meses, inclusive. No prazo a 10 anos, a "yield" sobe 3,9 pontos base para 2,007%, o valor mais alto desde 13 de Junho. Desde esse dia que as obrigações lusas não eram negociadas acima dos 2%.





Isto acontece numa altura em que os juros da dívida norte-americana continuam a ser transaccionados em máximos de Maio de 2011. A potenciar a subida dos juros dos Estados Unidos está a crescente convicção dos investidores de que a Fed irá prosseguir o caminho de normalização da subida da política monetária, nomeadamente através de novos aumentos do custo do dinheiro.